Росфинмониторинг выявил связь россиян с крупными операциями в офшорах

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Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье и уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, завил глава ведомства Юрий Чиханчин.

«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — приводит его слова РИА Новости.

Чиханчин отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей с участием подконтрольных россиянам юридических лиц.

«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», — сказал глава Росфинмониторинга.

Он также сообщил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

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