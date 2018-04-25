Росфинмониторинг выявил связь россиян с крупными операциями в офшорах
«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — приводит его слова РИА Новости.
Чиханчин отметил, что ведомство выявило множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей с участием подконтрольных россиянам юридических лиц.
«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», — сказал глава Росфинмониторинга.
Он также сообщил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.