Силуанов провёл встречу с иностранными инвесторами в Вашингтоне

Министр финансов России Антон Силуанов встретился с иностранными инвесторами в Вашингтоне, стороны обсудили возможные действия в условиях санкций.

«Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях», — цитирует Силуанова РИА Новости.

Он отметил, что в основном во встрече участвовали американские инвесторы.

«В этот раз добавилось больше санкционной тематики», — пояснил он.

Ранее Силуанов обсудил с главой Минфина США ситуации в КНДР, Украине и Сирии.