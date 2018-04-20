Силуанов рассказал о создании подразделения для помощи попавшим под санкции компаниям

Правительство создаст специальное подразделение для помощи попавшим под санкции российским компаниям. Об этом заявил в беседе с RT министр финансов Антон Силуанов.

«Мы специально создаём в правительстве подразделение, которое будет заниматься поддержкой предприятий, попавших под санкции», — пояснил он.

По его словам, поддержка будет заключаться как в предоставлении ресурсов в виде денежных средств, так и в «возможности нахождения дополнительных рынков для продукции» попавшего под санкции предприятия.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос об оказании помощи работникам этих предприятий.

Ранее Силуанов заявил, что Россия использует весь потенциал для минимизации последствий санкций США.