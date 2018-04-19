ФНС заключила в 2017 году на 19% больше мировых соглашений с должниками, чем в 2016 году

Федеральная налоговая служба России заключила с должниками в 2017 году 741 мировое соглашение, что на 19% больше, чем в 2016-м. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.

Соответствующие поступления в бюджет выросли в 3,2 раза и достигли 4,2 млрд рублей.

Общий объём задолженности по налогам в прошлом году составил 972 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом он практически не изменился.

40% долга пришлось на налог на добавленную стоимость, 14% — на налог на прибыль, 19% — на региональные налоги и сборы, 10% — на местные налоги.

Как отметили в службе, для взыскания долгов ФНС применяет меры как по урегулированию, так и по принудительному взысканию.