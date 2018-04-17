Опубликована деловая программа ПМЭФ

Опубликована деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт с 24 по 26 мая.

В настоящее время программа насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и т. д.

Как пишет kp.ru, все события пройдут в рамках четырёх основных тематических блоков: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства».

«Главная тема ПМЭФ-2018 «Создавая экономику доверия» объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики», — отметил советник президента России, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Отмечается, что центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.