В ЦБ назвали сумму похищенных хакерами средств из банков в 2017 году

Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин рассказал, какую сумму похитили хакеры из банков с помощью вируса Cobalt Strike в 2017 году.

Об этом он заявил, выступая на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

По словам Скобелкина, киберпреступникам удалось украсть более 1,156 млрд рублей.

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11», — цитирует его РИА Новости.

В мае 2017 года Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения. Тогда же банкам сообщили об опасности компьютерного вируса Cobalt Strike.



