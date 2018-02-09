Цена на нефть Brent опустилась ниже $63 за баррель

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $63 за баррель — до минимума за восемь недель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:29 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,9%, до $62,93 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,17% — до $59,21 за баррель.

9 февраля нефть WTI впервые с начала 2018 года торгуется ниже психологической отметки в $60 за баррель.

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