В России появятся три новых территории опережающего развития

Короткая ссылка
Три территории опережающего социального развития (ТОР) будут созданы в Красноярском крае и Челябинской области. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

ТОР будут созданы в челябинских городах Снежинск и Озёрск, а также в Железногорске в Красноярском крае. 

По оценке Минэкономразвития (МЭР) России, создание ТОР «Снежинск» обеспечит привлечение около 5 млрд рублей инвестиций.

«Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 млрд рублей», — сообщается на сайте правительства.

Также, по оценке МЭР, создание ТОР «Железногорск» поспособствует привлечению 10 млрд рублей инвестиций, а создание ТОР «Озёрск» — более 8,5 млрд рублей инвестиций.

В ноябре сообщалось, что Правительство России утвердило создание трёх новых ТОР.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Макроэкономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru