В России появятся три новых территории опережающего развития

Три территории опережающего социального развития (ТОР) будут созданы в Красноярском крае и Челябинской области. Соответствующие постановления подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

ТОР будут созданы в челябинских городах Снежинск и Озёрск, а также в Железногорске в Красноярском крае.

По оценке Минэкономразвития (МЭР) России, создание ТОР «Снежинск» обеспечит привлечение около 5 млрд рублей инвестиций.

«Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 3,3 млрд рублей», — сообщается на сайте правительства.

Также, по оценке МЭР, создание ТОР «Железногорск» поспособствует привлечению 10 млрд рублей инвестиций, а создание ТОР «Озёрск» — более 8,5 млрд рублей инвестиций.

В ноябре сообщалось, что Правительство России утвердило создание трёх новых ТОР.