Богатейшие люди мира за день потеряли $114 млрд из-за падения рынков в США

Резкое падение американских рынков 5 февраля привело к тому, что 500 богатейших людей мира за день потеряли $114 млрд, передаёт Bloomberg.

Сильнее всего пострадало состояние основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, занимающего третье место в списке богатейших людей мира. Так, за сутки он потерял $5,1 млрд, а капитализация Wells Fargo & Co., крупным акционером которой является Berkshire Hathaway, снизилась на 9,2%.

За Баффетом следует основатель Facebook Марк Цукерберг, потерявший $3,6 млрд. Третьим по величине понесённых потерь стал богатейший человек мира — основатель Amazon Джефф Безос, чьё состояние уменьшилось на $3,3 млрд.

Далее идут Ларри Пейдж и Сергей Брин — основатели поисковика Google (минус $2,3 млрд у каждого).

5 февраля индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 1175 пунктов (4,6%).