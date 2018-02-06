В РАКИБ назвали падение курса биткоина большой возможностью для инвесторов

Короткая ссылка
Павел Астахов
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин в разговоре с RT прокомментировал резкое падения курса биткоина, которое происходит в последние дни. По его словам, это «обычное явление», свойственное криптовалютам.
В РАКИБ назвали падение курса биткоина большой возможностью для инвесторов
  • Reuters

«С одной стороны, мы видим негативную тенденцию. С другой стороны, это колоссальная возможность для крупных инвесторов. Как только курс биткоина восстановится, они сразу будут в гигантском плюсе. Безусловно, частным инвесторам не стоит вкладывать последние и особенно кредитные деньги. Это рисковое дело, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Майнеры же и инвесторы замораживают свои средства и ни в коем случае не выводят их, поскольку вывести их сегодня означает зафиксировать свой убыток — завтра биткоин может стоить дороже», — сказал Щельцин.

Ранее стало известно, что курс биткоина опустился до $6,97 тыс.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Мировая экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru