В РАКИБ назвали падение курса биткоина большой возможностью для инвесторов

Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин в разговоре с RT прокомментировал резкое падения курса биткоина, которое происходит в последние дни. По его словам, это «обычное явление», свойственное криптовалютам.

«С одной стороны, мы видим негативную тенденцию. С другой стороны, это колоссальная возможность для крупных инвесторов. Как только курс биткоина восстановится, они сразу будут в гигантском плюсе. Безусловно, частным инвесторам не стоит вкладывать последние и особенно кредитные деньги. Это рисковое дело, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Майнеры же и инвесторы замораживают свои средства и ни в коем случае не выводят их, поскольку вывести их сегодня означает зафиксировать свой убыток — завтра биткоин может стоить дороже», — сказал Щельцин.

Ранее стало известно, что курс биткоина опустился до $6,97 тыс.