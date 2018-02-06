Эксперт объяснил снижение курса биткоина

Основатель экспертного сообщества криптовалют и блокчейна DeCenter Евгений Гордеев в разговоре с RT объяснил резкое падение курса биткоина.

«Если смотреть за последние шесть месяцев, то он вырос в два раза. Что касается пиковых значений, которые были под конец прошлого года, это было обусловлено эйфорией после пробития отметки в $10 тыс. Сейчас ситуация усугубляется тем, что падает американский рынок и у людей начинается паника: они не понимают, что делать. Если бы не падение американского рынка, то биткоин бы более или менее стабильно продолжал своё боковое движение. А сейчас в Америке всё распродаётся, люди продают в том числе и биткоины и просто ведут себя очень эмоционально. Но напомню, что за год биткоин вырос в шесть раз», — сказал эксперт.

Гордеев также отметил, что к концу 2018 года курс может достигнуть $50 тыс. и в настоящее время не стоит обращать внимания на подобные изменения.

Ранее стало известно, что курс биткоина опустился до $6,97 тыс.