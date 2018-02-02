Глава ЦБ заявила об объединении «Бинбанка» и «ФК Открытие»

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Санируемые «Бинбанк» и «ФК Открытие» будут объединены, за исключением доли плохих активов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Решение о том, что «Открытие» и «Бинбанк» как банк, за исключением, может быть, какой-то доли плохих активов, будут объединяться — …такое внутреннее решение принято», — сказала Набиуллина.

В декабре 2017 года замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что «ФК Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» должны объединиться. Он уточнил, что конечное решение будет за Центральным банком как оператором систем.

Ранее стало известно, что Банк России стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие».

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что проблемы крупных банков могут негативно отразиться на других игроках рынка, поскольку российские банки связаны между собой хозяйственными и финансовыми отношениями.

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