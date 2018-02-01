ФАС проверит отчёты «большой тройки» операторов об отмене внутрисетевого роуминга
«В течение десяти рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. В случае если представленные отчёты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно закону о защите конкуренции», — сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
В конце декабря 2017 года ведомство продлило срок исполнения предупреждения по отмене внутрисетевого роуминга для данных операторов до 31 января. Для Tele2 мера продлена до конца мая.
В августе 2017 года служба предписала операторам «большой четвёрки» исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России.