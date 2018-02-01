Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии с 1 февраля повысило тарифы на транзит российской нефти через территорию республики.

Согласно принятому в январе постановлению, ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.

Тарифы вступают в силу с 1 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 2018 года откажется от импорта электроэнергии из России.