ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых.

Об этом заявили в пресс-службе регулятор.

«Принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию, Комитет (Комитет по операциям на открытом рынке. — RT) решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в размере от 1,25% до 1,5%», — говорится в сообщении.

Ранее сенат США одобрил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост нового главы Совета управляющих ФРС.

В середине декабря ФРС Соединённых Штатов повысила ставку на до уровня 1,25—1,5% годовых.