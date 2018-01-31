ФАС и авиакомпании намерены изменить алгоритмы ценообразования на билеты
«Мы точно установили, что не машина устанавливает (цены на авиабилеты). Это делают люди. Мы будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, с авиакомпаниями в таком мягком варианте изменить их алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанного на серьёзных доказательствах (повышенного) спроса», — цитирует его ТАСС.
Артемьев поблагодарил руководство «Аэрофлота» за предоставление полной информации о ценообразовании на авиабилеты. По его словам, ФАС полгода проводила проверку и пришла к выводу, что рост цен не всегда обоснован повышенным спросом.
Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением главы ФАС изучить работу автоматизированной системы формирования стоимости авиабилетов.