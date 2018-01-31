ФАС и авиакомпании намерены изменить алгоритмы ценообразования на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и авиакомпании планируют изменить алгоритмы ценообразования на билеты во избежание необоснованного завышения их стоимости. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы точно установили, что не машина устанавливает (цены на авиабилеты). Это делают люди. Мы будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, с авиакомпаниями в таком мягком варианте изменить их алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанного на серьёзных доказательствах (повышенного) спроса», — цитирует его ТАСС.

Артемьев поблагодарил руководство «Аэрофлота» за предоставление полной информации о ценообразовании на авиабилеты. По его словам, ФАС полгода проводила проверку и пришла к выводу, что рост цен не всегда обоснован повышенным спросом.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением главы ФАС изучить работу автоматизированной системы формирования стоимости авиабилетов.