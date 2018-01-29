Цена на нефть Brent снижается

Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,13%, составив $70,43 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,30% — до $66,34 за баррель.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что одним из важных факторов для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен.