СМИ: ЦБ изменит форму отчётности банков о кибербезопасности

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Центробанк изменит форму отчётности банков о кибербезопасности в 2018 году, сообщают «Известия».

«ЦБ предлагает повысить детализацию отчётности по инструментам, использованным при совершении хищений денег. Например, дистанционные каналы обслуживания, мобильные телефоны, платёжные карты и др.», — заявил источник.

По имеющимся данным, банкам также придётся отразить в материалах для регулятора, у кого пытались украсть деньги — компании-клиента, гражданина или у самой кредитной организации. Такую информацию будет необходимо сгруппировать по сумме потерь (мелкие, средние, крупные).

Как рассказали в Банке России, эти данные позволят своевременно вносить изменения в нормативные акты, в том числе в методические документы, направленные на обеспечение безопасности конкретных платёжных технологий.

В ЦБ не уточнили, когда банки должны будут начать отчитываться по-новому.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала возможное ужесточение политики Банка России по кредитам на ипотеку с низкими первоначальными взносами.

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