Дворкович прокомментировал возможность отключения российских банков от SWIFT

Вице-премьер России Аркадий Дворкович на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если США пойдут на отключение России от межбанковской системы SWIFT, то это будет «совсем уже агрессия», но российские банки смогут работать и в этом случае.

«Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что всё это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», — приводит РИА Новости слова Дворковича.

Вице-премьер добавил, что введение подобных мер — «это совсем уже агрессия».

«Как говорил Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии (со стороны США. — RT)», — добавил Дворкович.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал иррациональной идею отключить российские государственные банки от системы международных платежей SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, которая объединяет почти 11 тыс. организаций в 200 банках мира.