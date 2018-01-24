Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте уменьшились на 0,19% — до $69,83 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,03%, составив $64,45 за баррель.

Ранее эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что наиболее важным фактором для валютного рынка является резкое увеличение цен на нефть.