Глава РФПИ рассказал об увеличении прямых иностранных инвестиций в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях форума в Давосе заявил RT об увеличении прямых иностранных инвестиций в Россию на 25%.

«2017 год был очень успешным. Объём прямых иностранных инвестиций в Россию увеличился на 25% — это существенный показатель. Основной поток вложений приходится на инфраструктуру, технологический сектор, сельское хозяйство и другие отрасли», — заявил Дмитриев.

Он также рассказал о существенном приросте инфраструктурных инвестиций в строительство платных автомобильных дорог, портов и аэропортов.

«Также большой интерес у инвесторов вызывает и технологический сектор. Мы видим высокую заинтересованность инвесторов в области технологий для вложений в российскую экономику», — добавил глава РФПИ.

В июне Дмитриев прокомментировал инвестиционную привлекательность России и заявил, что чистый отток капитала из России в 2016 году резко сократился по сравнению с 2015 годом и составил $15,4 млрд.