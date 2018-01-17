В ЦБ сообщили о росте чистого оттока капитала из России до $31,3 млрд за год

Чистый отток капитала из России за 2017 год вырос в 1,6 раза и составил $31,3 млрд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил $31,3 млрд ($19,8 млрд в 2016 году)», — рассказали в ЦБ. Отмечается, что основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. В сентябре сообщалось, что Центробанк улучшил прогноз по чистому оттоку капитала из страны на 2017 год до $17 млрд.