Средняя загрузка «Северного потока» в 2017 году составила 93%

В 2017 году загрузка «Северного потока» достигла 93%, потребителям в ЕС доставили 51 млрд кубометров газа. Об этом сообщается на сайте газопровода.

«В 2017 году по трубопроводной системе «Северный поток» потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 млрд кубометров природного газа. Это означает, что газотранспортная система была загружена на 93% от годовой пропускной способности, которая составляет 55 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это самый высокий показатель загрузки с момента ввода «Северного потока» в эксплуатацию.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что загрузка газопровода «Северный поток» превысила 90%, при этом транзит через Украину вырос.