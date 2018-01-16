Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о повышении НДФЛ пока не принималось.

«Никаких решений пока не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее повышения НДФЛ.

Он добавил, что о предложениях экспертов и разных исследовательских центров сообщалось и главе правительства, и президенту, но каких-либо решений не принималось.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что никаких решений об изменении НДФЛ в России пока нет. При этом он отметил, что вечных налогов не бывает.