Власти ЕС предложили исключить восемь стран из чёрного списка налоговых гаваней
Власти Евросоюза предложили исключить восемь государств из чёрного списка стран — налоговых гаваней, в который к настоящему времени входят 17 государств.
Как сообщает Reuters, из чёрного списка предлагают исключить Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис.
Данное предложение обсудят 17 января в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС.
Ранее совет министров экономики и финансов стран ЕС согласовал чёрный список стран — налоговых гаваней.
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