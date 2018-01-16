Власти ЕС предложили исключить восемь стран из чёрного списка налоговых гаваней

Власти Евросоюза предложили исключить восемь государств из чёрного списка стран — налоговых гаваней, в который к настоящему времени входят 17 государств.

Как сообщает Reuters, из чёрного списка предлагают исключить Панаму, Южную Корею, ОАЭ, Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Данное предложение обсудят 17 января в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС. Ранее совет министров экономики и финансов стран ЕС согласовал чёрный список стран — налоговых гаваней.