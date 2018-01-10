СМИ назвали самого богатого человека в мире

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Агентство Bloomberg назвало имя богатейшего человека в мире.

Им стал основатель Amazon Джефф Безос.

По данным издания, в настоящий момент его состояние достигает $105,1 млрд. 

Второе место в рейтинге досталось создателю Microsoft Биллу Гейтсу ($93,3 млрд), а замыкает тройку инвестор Уоррен Баффет ($87,2 млрд).

Отмечается, что в пятёрку богатейших людей планеты попали также основатель Facebook Марк Цукерберг ($77,5 млрд) и бывший глава компании Inditex Амансио Ортега ($76 млрд).

Ранее сообщалось, что состояние Безоса в «чёрную пятницу» достигло $100 млрд.

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