Собчак о покупке биткоинов: уже поздновато

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Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», рассказала RT, что у неё пока нет биткоинов.

«Биткоинов у меня пока нет. Уже, видимо, поздновато. Надо было брать, пока они стоили по десять», — отметила она.

23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Ксению Собчак кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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