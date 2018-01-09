Собчак о покупке биткоинов: уже поздновато
Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», рассказала RT, что у неё пока нет биткоинов.
«Биткоинов у меня пока нет. Уже, видимо, поздновато. Надо было брать, пока они стоили по десять», — отметила она.
23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Ксению Собчак кандидатом на пост главы государства.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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