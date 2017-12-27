Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале уменьшились на 0,40% — до $66,75 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,33%, составив $59,77 за баррель.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что одним из важных факторов для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен.