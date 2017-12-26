Путин: правительство, по сути, решило все стоявшие перед экономикой вопросы

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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство, по сути, решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы.

Об этом российский лидер заявил в ходе заседания правительства.

«Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но и, на мой взгляд, более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — заявил Путин.

23 декабря российский президент в ходе XVII съезда партии «Единая Россия» также заявил, что страна решила казавшиеся непреодолимыми проблемы в экономике.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

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