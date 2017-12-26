Путин: правительство, по сути, решило все стоявшие перед экономикой вопросы
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство, по сути, решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы.
Об этом российский лидер заявил в ходе заседания правительства.
«Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но и, на мой взгляд, более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — заявил Путин.
23 декабря российский президент в ходе XVII съезда партии «Единая Россия» также заявил, что страна решила казавшиеся непреодолимыми проблемы в экономике.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.
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