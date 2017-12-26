Арбитраж утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система»

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Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти».

«Суд постановил утвердить мировое соглашение», — цитирует ТАСС судью.

В соответствии с соглашением АФК «Система» выплатит «Башнефти» 80 млрд рублей, а её дочернее АО «Система-Инвест» — 20 млрд рублей.

Накануне стороны подали в суд заявление об утверждении мирового соглашения.

22 декабря «Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ответчики обязуются возместить «Башнефти» причинённые убытки в размере 100 млрд рублей.

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