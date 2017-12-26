В «Финтехе» опровергли сообщения об исключении Visa и Mastercard из ассоциации

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Платёжные системы Visa и Mastercard не исключались из ассоциации «Финтех», сообщили в пресс-службе.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на главу пресс-службы Анастасию Полонскую, согласно внутренним процедурам, наблюдательный совет даёт рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированными членами.

«В отношении Mastercard и платёжной системы Visa такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года; вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году», — заявила Полонская.

Ранее СМИ сообщили, что Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех» спустя примерно две недели после вступления.

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