Силуанов объяснил ситуацию с рублём санкциями против Газпромбанка

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил текущую ситуацию с рублём санкциями против Газпромбанка.

«Вся эта ситуация с рублём сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчётов Газпромбанка», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Силуанова, ситуация уже стабилизируется.

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчётов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две — и всё будет в порядке», — подчеркнул он.

Ранее Силуанов заявил, что бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля.

В Банке России, в свою очередь, признали влияние санкций на курс рубля.

21 ноября США объявили о санкциях против Газпромбанка и ещё 117 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором России.