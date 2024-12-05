Силуанов объяснил ситуацию с рублём санкциями против Газпромбанка
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Вся эта ситуация с рублём сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчётов Газпромбанка», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам Силуанова, ситуация уже стабилизируется.
«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчётов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две — и всё будет в порядке», — подчеркнул он.
Ранее Силуанов заявил, что бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля.
В Банке России, в свою очередь, признали влияние санкций на курс рубля.
21 ноября США объявили о санкциях против Газпромбанка и ещё 117 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором России.