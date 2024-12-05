Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов в 514 рублей на акцию

Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 514 рублей на акцию.

Об этом сообщила сама компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 17 декабря.

В ноябре сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе — сентябре 2024 года упала на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.