Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов в 514 рублей на акцию
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 514 рублей на акцию.
- РИА Новости
Об этом сообщила сама компания.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 17 декабря.
В ноябре сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе — сентябре 2024 года упала на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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