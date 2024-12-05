Эксперт рассказала, чего ожидать от повышения ключевой ставки ЦБ

Доцент Финансового университета при правительстве России Эльвира Белозорова пояснила, чего ожидать после очередного поднятия ключевой ставки.

Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Белозорова прогнозирует плавное повышение ставки до 23% из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару.

Эксперт также отметила устойчивость коммерческих банков за девять месяцев 2024 года и быстрый рост кредитного портфеля в отличие от депозитного — на 17%.

«Даже по высоким процентным ставкам предприятия продолжают брать кредиты, что, соответственно, обеспечивает доходность коммерческих банков и по выплате депозитов», — уточнила она.

По словам Белозоровой, инфляция всё равно затронет население страны в 2025 и 2026 годах, но она будет компенсироваться за счёт индексирования заработной платы, так как в экономике система всегда находит баланс.

«Расслоение общества нам в этом плане, наверное, вряд ли грозит, потому что если мы говорим о российском среднем классе, то нас всегда спасало и какое-то там дачное хозяйство, и бабушки, и дедушки. Ну, то есть русский человек выход из ситуации найдёт», — заключила она.

Ранее председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что в декабре ключевая ставка ЦБ может подняться до 23%.