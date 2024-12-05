Эксперт рассказала, чего ожидать от повышения ключевой ставки ЦБ

Короткая ссылка
Доцент Финансового университета при правительстве России Эльвира Белозорова пояснила, чего ожидать после очередного поднятия ключевой ставки.
Эксперт рассказала, чего ожидать от повышения ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Белозорова прогнозирует плавное повышение ставки до 23% из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару.

Эксперт также отметила устойчивость коммерческих банков за девять месяцев 2024 года и быстрый рост кредитного портфеля в отличие от депозитного — на 17%.

«Даже по высоким процентным ставкам предприятия продолжают брать кредиты, что, соответственно, обеспечивает доходность коммерческих банков и по выплате депозитов», — уточнила она.

По словам Белозоровой, инфляция всё равно затронет население страны в 2025 и 2026 годах, но она будет компенсироваться за счёт индексирования заработной платы, так как в экономике система всегда находит баланс.

«Расслоение общества нам в этом плане, наверное, вряд ли грозит, потому что если мы говорим о российском среднем классе, то нас всегда спасало и какое-то там дачное хозяйство, и бабушки, и дедушки. Ну, то есть русский человек выход из ситуации найдёт», — заключила она.

Ранее председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что в декабре ключевая ставка ЦБ может подняться до 23%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить