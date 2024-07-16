На форуме-фестивале «Территория будущего» расскажут об экономике Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» пройдут мероприятия, посвящённые столичной экономике.

Открытие форума намечено на 1 августа, он продлится до 8 сентября, пишет сайт kp.ru.

Багреева напомнила, что экономика Москвы формирует пятую часть экономики страны и для её развития важен вклад каждого жителя города.

По её словам, посетителям расскажут о формировании столичной экономики, её современном развитии и будущих трендах.

Желающие смогут получить консультации по вопросам, касающимся личных финансов и инвестиций, налогов и бережливых навыков.

Ранее НСН со ссылкой на слова Багреевой сообщала, что оборот столичных предприятий пищевой промышленности превысил 319 млрд рублей в период с января по май текущего года.