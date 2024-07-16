РФПИ и Фонд имени Шейха Зайеда договорились о партнёрстве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций объявили о партнёрстве, целью которого будет совместная реализация инвестиционных проектов на территории Чечни.

РФПИ напоминает, что Фонд имени Шейха Зайеда был создан в 2017 году по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и президента ОАЭ, Шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна. Это дочерняя структура Khalifa Fund for Enterprise Development.

Соглашение подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума. РФПИ и Фонд имени Шейха Зайеда сфокусируются на инвестициях в проекты в сфере инфраструктуры и логистики, а также цифровизации и технологических решений.

«Северо-Кавказский федеральный округ и Чеченская Республика в частности представляют интерес для инвесторов из различных отраслей, включая транспорт, логистику, инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что РФПИ имеет долгую и успешную историю взаимодействия с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов, вместе с которыми активно инвестирует в масштабные проекты на территории ряда регионов России.

«Рассчитываем, что сотрудничество с Фондом имени Шейха Зайеда позволит реализовать инвестиционные возможности, которые предоставляет Чеченская Республика, в том числе с привлечением ведущих зарубежных партнёров РФПИ», — сказал Дмитриев.

В Грозном проходит Кавказский инвестиционный форум, он будет продолжаться с 15 по 17 июля.