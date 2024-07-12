Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть Brent до $87 за баррель

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на образование цены на нефть марки Brent на данный момент.

По словам специалиста, 11 июля росту цен на нефть марки Brent способствовало ослабление доллара США после публикации данных о снижении инфляции в стране.

«Снижение индекса доллара усилило ожидания возможного смягчения монетарной политики уже в сентябре, что потенциально может стимулировать спрос на энергоресурсы», — объяснил Антонов.

По его словам, на текущий период времени Brent торгуется на уровне $85,55 за баррель.

«Несмотря на небольшое сопротивление вблизи отметки $85,85, общая тенденция остаётся позитивной. Учитывая текущую слабость доллара, есть потенциал для дальнейшего роста цен в направлении $87,50 за баррель. Если будет пройдено сопротивление, откроется дорога к $90», — добавил собеседник RT.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило отчёт, в котором прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах.