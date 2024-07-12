Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть Brent до $87 за баррель
- РИА Новости
По словам специалиста, 11 июля росту цен на нефть марки Brent способствовало ослабление доллара США после публикации данных о снижении инфляции в стране.
«Снижение индекса доллара усилило ожидания возможного смягчения монетарной политики уже в сентябре, что потенциально может стимулировать спрос на энергоресурсы», — объяснил Антонов.
По его словам, на текущий период времени Brent торгуется на уровне $85,55 за баррель.
«Несмотря на небольшое сопротивление вблизи отметки $85,85, общая тенденция остаётся позитивной. Учитывая текущую слабость доллара, есть потенциал для дальнейшего роста цен в направлении $87,50 за баррель. Если будет пройдено сопротивление, откроется дорога к $90», — добавил собеседник RT.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило отчёт, в котором прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах.