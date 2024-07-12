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Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть Brent до $87 за баррель

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Полина Полетаева
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, какие факторы влияют на образование цены на нефть марки Brent на данный момент.
Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть Brent до $87 за баррель
  • РИА Новости

По словам специалиста, 11 июля росту цен на нефть марки Brent способствовало ослабление доллара США после публикации данных о снижении инфляции в стране.

«Снижение индекса доллара усилило ожидания возможного смягчения монетарной политики уже в сентябре, что потенциально может стимулировать спрос на энергоресурсы», — объяснил Антонов.

По его словам, на текущий период времени Brent торгуется на уровне $85,55 за баррель.

«Несмотря на небольшое сопротивление вблизи отметки $85,85, общая тенденция остаётся позитивной. Учитывая текущую слабость доллара, есть потенциал для дальнейшего роста цен в направлении $87,50 за баррель. Если будет пройдено сопротивление, откроется дорога к $90», — добавил собеседник RT.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило отчёт, в котором прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах.

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