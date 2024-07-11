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Депутат Аксаков: цифровой рубль стали использовать более широко

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что цифровой рубль стали использовать более широко. Закон о цифровом рубле вступил в силу в 2023 году.
Депутат Аксаков: цифровой рубль стали использовать более широко
  • РИА Новости

«Сейчас в эксперименте участвуют 12 банков, 600 человек, включая меня, и 22 юридических лица. Для меня лично ничего не поменялось с точки зрения оплаты услуг — перевожу средства так же с помощью мобильного телефона, со специальной страницы, при этом не плачу комиссионные сборы — такое условие установил Центробанк», — заявил Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Как ожидается, с 1 сентября количество участников эксперимента расширят до 9 тыс. физических и 1,2 тыс. юридических лиц, а к осени 2025 года цифровой рубль станет реальностью, и им станут пользоваться многие граждане, отметил депутат.

«Особенность цифрового рубля в том, что перевод денег происходит не с одного банковского счёта на другой, а в информационной системе ЦБ. Это повышает прозрачность оборота и сохранность денег, поскольку ответственность за них несёт сам Центральный банк», — добавил Аксаков.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что, по оценкам банка, около десяти стран будут иметь свои цифровые валюты на горизонте пяти лет.

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