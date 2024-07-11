RT в Telegram
Подпишись

Аналитик: решение депозитария Казахстана продиктовано внешним давлением

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, отметил в беседе с RT, что обращение Центрального депозитария Казахстана к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их на фоне санкций США продиктовано внешним давлением.
Аналитик: решение депозитария Казахстана продиктовано внешним давлением
  • Gettyimages.ru

«Клиенты предупреждены за месяц до начала возможных блокировок — это оставляет пространство для манёвра. Можно спокойно реализовать свои российские активы и даже заработать на коротких сделках. Инвесторы будут ограничены в фондовых инструментах инвестирования средств в российскую экономику. Тем не менее, инвестиционное взаимосотрудничество между двумя странами не прекратится, разумеется», — добавил эксперт.

По его мнению, все понимают, что решение продиктовано исключительно внешним давлением, сопротивление чревато потерей лицензии американских регуляторов.

«Возможно, появятся дополнительные внебиржевые инструменты вдобавок к существующим (их создание — задача соответствующих министерств и компаний, работающих на внебиржевых рынках)», — считает Калманович.

По его словам, российские инвесторы, напротив, получат возможность заработать на падающем рынке.

Ранее Центральный депозитарий Казахстана обратился к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их на фоне санкций США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить