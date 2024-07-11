Аналитик: решение депозитария Казахстана продиктовано внешним давлением
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«Клиенты предупреждены за месяц до начала возможных блокировок — это оставляет пространство для манёвра. Можно спокойно реализовать свои российские активы и даже заработать на коротких сделках. Инвесторы будут ограничены в фондовых инструментах инвестирования средств в российскую экономику. Тем не менее, инвестиционное взаимосотрудничество между двумя странами не прекратится, разумеется», — добавил эксперт.
По его мнению, все понимают, что решение продиктовано исключительно внешним давлением, сопротивление чревато потерей лицензии американских регуляторов.
«Возможно, появятся дополнительные внебиржевые инструменты вдобавок к существующим (их создание — задача соответствующих министерств и компаний, работающих на внебиржевых рынках)», — считает Калманович.
По его словам, российские инвесторы, напротив, получат возможность заработать на падающем рынке.
Ранее Центральный депозитарий Казахстана обратился к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их на фоне санкций США.