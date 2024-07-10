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Число самозанятых в Подмосковье выросло на 14% с начала года

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Число самозанятых в Московской области превысило 740 тыс. человек. С начала года прирост составил почти 14%.

Об этом сообщает 360.ru.

Зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что с января статус самозанятого получили свыше 90 тыс. жителей.

«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия 2024 года, количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062», — отметила она.

Для самозанятых в регионе предусмотрен ряд мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в России 13% компаний регулярно сотрудничают с самозанятыми.

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