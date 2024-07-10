Число самозанятых в Подмосковье выросло на 14% с начала года
Об этом сообщает 360.ru.
Зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что с января статус самозанятого получили свыше 90 тыс. жителей.
«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия 2024 года, количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062», — отметила она.
Для самозанятых в регионе предусмотрен ряд мер поддержки.
Ранее сообщалось, что в России 13% компаний регулярно сотрудничают с самозанятыми.