Число самозанятых в Подмосковье выросло на 14% с начала года

Число самозанятых в Московской области превысило 740 тыс. человек. С начала года прирост составил почти 14%.

Об этом сообщает 360.ru.

Зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что с января статус самозанятого получили свыше 90 тыс. жителей.

«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия 2024 года, количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062», — отметила она.

Для самозанятых в регионе предусмотрен ряд мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в России 13% компаний регулярно сотрудничают с самозанятыми.