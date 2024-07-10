Более четверти российских промышленных предприятий внедряют ИИ
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Об этом стало известно на сессии «Российской газеты» на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.
Как заявил директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк, в конце 2023 года Национальный центр развития искусственного интеллекта и «Цифровая экономика» при поддержке Минпромторга провели исследование, согласно которому более 25% уже внедряют ИИ, а около 30% намерены сделать это в течение ближайших трёх лет.
«Мы видим, что организации, которые внедряют искусственный интеллект, в целом повышают собственную гибкость, эффективность, управляемость», — сказал Сидорюк.
Ранее сообщалось, что пройти собеседование с ИИ при приёме на работу готовы 87% россиян.