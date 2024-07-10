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Более четверти российских промышленных предприятий внедряют ИИ

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Более четверти отечественных промышленных предприятий внедряют искусственный интеллект (ИИ), ещё 30% планируют сделать это в ближайшие годы.
Более четверти российских промышленных предприятий внедряют ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом стало известно на сессии «Российской газеты» на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

Как заявил директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк, в конце 2023 года Национальный центр развития искусственного интеллекта и «Цифровая экономика» при поддержке Минпромторга провели исследование, согласно которому более 25% уже внедряют ИИ, а около 30% намерены сделать это в течение ближайших трёх лет.

«Мы видим, что организации, которые внедряют искусственный интеллект, в целом повышают собственную гибкость, эффективность, управляемость», — сказал Сидорюк.

Ранее сообщалось, что пройти собеседование с ИИ при приёме на работу готовы 87% россиян.

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