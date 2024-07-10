Аналитик Буйволов спрогнозировал динамику курса рубля на следующей неделе

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов рассказал о возможной динамике курса рубля на следующей неделе.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что курс юаня составит 11,8—12,1 рубля, курс доллара — 87—89 рублей, евро — 95—96 рублей.

«После того как финансовые власти ослабили поддержку рубля через смягчение порога возврата экспортной выручки и сокращение на 30% ежедневных чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, доллар, евро и юань подтянулись ближе к экономически обоснованным уровням», — отметил Буйволов.

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life.ru отметил, что вероятность восстановления курса рубля «перевешивает».

«В целом сильно вниз инвалюты уже не идут, как было в июне на фоне санкций США. Продажи валюты по бюджетному правилу сокращены в три раза, а лимиты возврата выручки из-за рубежа срезаны с 80 до 60%», — сказал он.

По его прогнозу, ЦБ продолжит держать ключевую ставку высокой.

Ранее Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, в беседе с RT заявил, что с высокой вероятностью к середине лета доллар будет заметно дешевле 90 рублей.