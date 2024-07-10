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Россия в мае 2024 года стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай

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В мае 2024 года Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай.
Россия в мае 2024 года стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай
  • РИА Новости

Согласно отчёту ОПЕК, в котором приводятся данные аналитического агентства Kpler, Россия обеспечила 41% поставок нефти от общего объёма импорта Индии. 

Кроме того, страна лидирует по поставкам нефти в Китай.

Однако доля российской нефти в китайском импорте снизилась с 21% в апреле до 19% в мае. 

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставку в его страну нефти.

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