В мае 2024 года Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай.

Согласно отчёту ОПЕК, в котором приводятся данные аналитического агентства Kpler, Россия обеспечила 41% поставок нефти от общего объёма импорта Индии.

Кроме того, страна лидирует по поставкам нефти в Китай.

Однако доля российской нефти в китайском импорте снизилась с 21% в апреле до 19% в мае.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставку в его страну нефти.