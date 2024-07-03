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Минфин: правительство внесло в ГД поправки к II чтению налогового законопроекта

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Российское правительство внесло в Государственную думу поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы.
Минфин: правительство внесло в ГД поправки к II чтению налогового законопроекта
  • РИА Новости

Об этом информирует Минфин России.

«Правительство России внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы», — сказано в заявлении.

Уточняется, что законопроект доработан с учётом предложений парламента и бизнеса.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в налоговый кодекс, которые в том числе вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.

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