Минфин: правительство внесло в ГД поправки к II чтению налогового законопроекта
- РИА Новости
Об этом информирует Минфин России.
«Правительство России внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы», — сказано в заявлении.
Уточняется, что законопроект доработан с учётом предложений парламента и бизнеса.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в налоговый кодекс, которые в том числе вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.