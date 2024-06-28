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Путин: рост ВВП России по итогам первого полугодия составит около 5%

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам первого полугодия составит около 5%.
Путин: рост ВВП России по итогам первого полугодия составит около 5%
  • globallookpress.com

Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс.

Во время беседы он отметил, что в прошлом году экономика России показала 3,6% роста, а «за первое полугодие этого года свыше пяти будет». 

«Ну I квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024—2025 годах в сторону повышения.

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