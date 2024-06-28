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Аналитик назвал напряжённость на Ближнем Востоке драйвером роста цен на нефть

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Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал в беседе с RT факторы роста цен на нефть.
Аналитик назвал напряжённость на Ближнем Востоке драйвером роста цен на нефть
  • Gettyimages.ru

«Драйвером роста цен на нефть выступает геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, в частности обострение конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». Существуют опасения, что эскалация может затронуть Иран — крупного экспортёра нефти в регионе», — отметил он.

По прогнозу аналитика, на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены нефти марки Brent до отметки $87,5.

«Однако нужно учитывать, что на темпы роста может негативно повлиять общее укрепление доллара США», — предупредил Антонов.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель.

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