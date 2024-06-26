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Экономист Фёдоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

На пресс-конференции «Российский рынок акций: Дивсезон уходит, следующий драйвер — снижение ставки» Фёдоров выразил мнение, что основные события будут разворачиваться с состоянием платёжного баланса, с объёмом импорта.

Как отметил эксперт, в настоящее время рублёвые активы дают заметно большую доходность, чем валютные, и в принципе вкладываться в валюту уже не столь интересно.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс юаня, а также спрогнозировал рост операций с китайской валютой.

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