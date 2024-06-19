Инвестстратег Бахтин спрогнозировал динамику курса валют на следующей неделе

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, какая динамика курса валют ожидается на следующей неделе.

«После введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра валютный рынок привыкает к новой реальности», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на следующей неделе курс юаня может приблизиться к 12 рублям, а фьючерсные контракты по доллару и евро — к 85 рублям и 92 рублям соответственно.

Как отметил Бахтин, за последнее время нефть подросла в цене. Также приближается налоговый период в России, пик которого ожидается 28 июня.

Кроме того, к факторам поддержки рубля относится денежно-кредитная политика ЦБ, продажи валюты в рамках бюджетного правила и возврат экспортёрами большей части выручки.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс юаня, а также спрогнозировал рост операций с китайской валютой.