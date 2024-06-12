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ЦБ: средства в долларах и евро на счетах граждан и компаний остаются сохранными

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Средства в долларах и евро на счетах россиян и российских компаний остаются сохранными, сообщили в Центробанке.
ЦБ: средства в долларах и евро на счетах граждан и компаний остаются сохранными
  • РИА Новости

«Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — сказано в материале.

Также в ЦБ уточнили, что компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.

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