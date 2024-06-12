ЦБ: компании и граждане смогут покупать и продавать доллары и евро через банки
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что в связи с введением санкций США в отношении Мосбиржи приостанавливаются проведение биржевых торгов и расчёты поставочных инструментов в долларах и евро.
«При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Кроме того, сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.
12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.